الصين تعلق على إلغاء زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن بلاده تحافظ على تعاونها مع الاتحاد الأوروبي وتنتظر زيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى الصين في وقت مناسب للجانبين.

وجاءت تصريحات وانغ ون بين خلال إحاطة إعلامية قال خلالها “تولي الصين أهمية كبيرة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتحافظ على تفاعل رفيع المستوى مع الجانب الأوروبي، داعيا بوريل لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن في وقت مناسب للجانبين، ومواصلة التفاعل مع الجانب الأوروبي”.

بكين تلغي زيارة بوريل إلى الصين

وأفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الثلاثاء، بأن السلطات الصينية ألغت زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي كان من المفترض أن يزور بكين في 10 يوليو/ تموز الجاري.