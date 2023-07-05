انهيار صخري يسحق السيارات ويخلف قتلى وجرحى في الهند… فيديو

نشرت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يُظهر تدحرج صخرة ضخمة وسحقها لأناس كانوا في سياراتهم على الطريق، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في الهند، وسط تساقط كثيف للأمطار.

وحسب موقع “إنديا توداي”، وقعت الحادثة على طريق كوهيما ديمابور في ولاية كوهيما، وتحديدًا بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من السيارات تقف منتظرة العبور، وعلى نحو مفاجئ تتدحرج صخرة ضخمة وتسحق سيارتين بلمح البصر كانتا تقفان بجانب بعضهما.

#WATCH | A massive rock smashed a car leaving two people dead and three seriously injured in Dimapur’s Chumoukedima, Nagaland, earlier today (Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/0rVUYZLZFN — ANI (@ANI) July 4, 2023

ثم تسقط صخرة ثانية وتدمر سيارة أخرى، وتحولت السيارات إلى كتلة من المعدن عقب سحقها بالصخرتين.

يأتي ذلك فيما تشهد الهند عادة أمطارًا موسمية في هذه الأوقات.