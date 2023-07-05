جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم… فيديو

نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة إفشال هجوم أوكراني على محور أرتيوموفسك، حيث حيدت القوات الروسية المجموعات المهاجمة.
وتظهر المشاهد لحظات استهداف القوات الأوكرانية التي حاولت التقدم بعد رصدها على الجبهة، حيث تم تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين فيما حاولت مجموعات أخرى سحب القتلى والهروب.
وأكدت الدفاع الروسية في تعلقيها على المشاهد التي نشرتها على قناتها في “تلغرام”، أن القوات الروسية تسيطر على الخطوط الأمامية، مبينة أن “قوات المظليين (الروسية) لا تسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بالتقدم بعمق متر في دفاعنا”.
وقالت الدفاع الروسية: “كشفت أطقم الطائرات من دون طيار التابعة للقوات المحمولة جواً عن تقدم عدة مجموعات من القوميين الأوكرانيين. تم نقل الإحداثيات إلى مركز قيادة المدفعية”.
وتابعت الدفاع الروسية “غطى المظليون الروس الوحدات المتقدمة التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية بنيران كثيفة”.
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