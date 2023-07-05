جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم… فيديو

وأكدت الدفاع الروسية في تعلقيها على المشاهد التي نشرتها على قناتها في “تلغرام”، أن القوات الروسية تسيطر على الخطوط الأمامية، مبينة أن “قوات المظليين (الروسية) لا تسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بالتقدم بعمق متر في دفاعنا”.