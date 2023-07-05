القوات الروسية تحبط 9 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من صد 9 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات “الجنوب” في صد 9 هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وبيرفومايسك وسيفيرنوي ونيفسكوي وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، هزمت ثلاث مجموعات أوكرانية”.

وأضاف البيان أنه تم تحيد نحو 290 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث دبابات، ومركبة قتال مشاة، وخمس سيارات، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر “دي-30” ومدفع “مستا-بي”، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الدفاع الإقليمي 109 في نيفيلسكوي.

وتابع البيان: “على اتجاه كراسني ليمان، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لمجموعة قوات “المركز”، هجومين من الألوية الآلية 63 و66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكييفكا وشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية”.

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وأضاف البيان أنه تم استهداف مواقع ألوية الهجوم الجوي 21 و42 و63 و95 التابعة للقوات الأوكرانية، كما تم قمع أنشطة مجموعتين للتخريب والاستطلاع الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات “بيك آب”، ومدفع “كراب”، ومدفع هاوتزر “أكاسيا”، ومدفعي هاوتزر “دي-30”.