روبيرتو فيرمينو متحدثا العربية حول انضمامه لناد عربي… فيديو

ووقّع نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، عقدا لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.

وتحصّل الأهلي على توقيع اللاعب، أمس الثلاثاء، بعقد يمتد حتى عام 2026.

وكشف النادي السعودي رسميا عن الصفقة عبر حسابه الرسمي في منصة “تويتر” من خلال فيديو وصور قدّم فيها اللاعب للجماهير.

كان اللاعب البرازيلي قد لعب بجانب النجم المصري محمد صلاح، في ليفربول، لعدة سنوات، حققا خلالها بطولات عدة كان أهمها دوري أبطال أوروبا عام 2019، ليرحل عن النادي موسم 2022/2023 مع انتهاء عقده.