إعلام غربي يكشف عن المشرف المباشر على المساعدات العسكرية السرية لنظام كييف

وفقًا للمسؤول وعدد من مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين، تتمتع واشنطن وموسكو بسنوات من الخبرة في تطوير هذه القواعد السرية، الأمر الذي استدعى قيام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بلعب دور كبير “بصفتها جاسوسا رئيسيا ومفاوضا ومتخصصة بالخدمات اللوجستية، وربما الأهم من ذلك أن الوكالة تحاول التأكد من أن الحرب لن تخرج عن السيطرة في المستقبل”.