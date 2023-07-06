واشنطن تبلغ كييف استياءها من الهجوم على "نورد ستريم"

أعربت واشنطن سرًا عن عدم رضاها من فريق فلاديمير زيلينسكي، بسبب الهجوم على خط أنابيب “نورد ستريم” الروسي، والذي تم وفقًا لوسائل الإعلام، بمشاركة الجانب الأوكراني، بحسب تقرير “نيوزويك” نقلاً عن مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الأمريكية.
وجاء في التقرير: “أعربت واشنطن سرا عن استيائها لحكومة زيلينسكي بشأن الهجوم على نورد ستريم في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن هذا العمل التخريبي أعقبته ضربات أخرى، بما في ذلك هجوم بطائرة دون طيار على الكرملين نفسه”. وأضاف التقرير:
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22 يونيو, 09:19 GMT
وأثارت هذه الهجمات تساؤلات حول أحد الواجبات الرئيسية لوكالة المخابرات المركزية في مجال الاستخبارات الحصول على معلومات كافية حول ما يخطط له الأوكرانيون وفي الوقت نفسه التأثير عليهم.
وقد وقعت انفجارات، في 26 سبتمبر 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2”. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت “نورد ستريم إيه جي”، مشغل نورد ستريم، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام لروسيا قضية بشأن عمل إرهابي دولي.
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في فبراير/شباط، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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