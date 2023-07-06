واشنطن تدعو تركيا لدعم انضمام السويد للناتو قبيل قمة الحلف

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين، خلال محادثته مع نظيره التركي هاكان فيدان، قبيل قمة الناتو، أكد بشدة أهمية دعم أنقرة لانضمام السويد إلى حلف الناتو.

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الخارجية: “أكد الوزير بلينكين أهمية تعزيز وحدة الناتو في هذا الوقت الصعب، ودعا تركيا إلى دعم انضمام السويد إلى الحلف في الوقت الحالي”.

السويد تناقش انضمامها لـ”الناتو” مع فنلندا وتركيا في بروكسل الأسبوع المقبل

وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار من العام الماضي، بطلب للانضمام إلى التحالف الذي يتطلب موافقة جميع أعضائه وإجراءات معينة.

في قمة مدريد في نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، وافقت جميع دول الناتو على انضمام السويد وفنلندا، ثم بدأت عملية المصادقة على الطلبات على مستوى البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء.

وكانت فنلندا أول من اتبعت هذا المسار وأصبحت رسميًا العضو الحادي والثلاثين في الناتو، في 4 أبريل/ نيسان الماضي.

ومنعت تركيا في البداية عملية تقديم الطلبات، ولكن في 29 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية، وفقًا للأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ورفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة.