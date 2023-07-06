مظاهرة في بريطانيا أمام السفارة الإسرائيلية دعما لمدينة جنين ومخيمها

نظم مئات البريطانيين، يوم الأربعاء، مظاهرة في بريطانيا للتعبير عن دعمهم لمدينة جنين ومخيمها، وفقًا لرئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، زاهر بيراوي.

غزة – سبوتنيك. وأفاد بيراوي في بيان وصلت نسخة منه لوكالة “سبوتنيك”، بأن “مئات البريطانيين تظاهروا يوم الأربعاء أمام السفارة الإسرائيلية في لندن للتضامن مع أهالي مدينة جنين ومخيمها، وللاحتجاج على الجريمة الصهيونية والإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال، وعلى السياسات البريطانية المؤيدة للاحتلال”.

وقفات تضامنية في بيروت “دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين”

وأضاف أن “المظاهرة تم تنظيمها من قبل المنتدى الفلسطيني بالتعاون مع عدد من المؤسسات المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، بالإضافة إلى الرابطة الإسلامية في بريطانيا وحركة “أوقفوا الحرب”، وبحضور عدد كبير من ممثلي النقابات العمالية والمؤسسات التضامنية”.

وأشار بيراوي إلى حضور الزعيم السابق لحزب العمال، جيرمي كوربن، الذي أكد أن ما يجري في جنين يتعارض مع جميع القوانين الدولية، وأن “دولة الاحتلال هي دولة فصل عنصري بدون أدنى شك”، وفقًا لتصريحه.

وناشد بيراوي على:

“ضرورة خروج المجتمع الدولي من حالة التبرير للاحتلال، وعدم الاكتفاء بالاستنكارات الخجولة، بل اتخاذ إجراءات لمحاسبة “دولة الاحتلال على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني”.

وأكد أيضًا ضرورة استمرار التحركات الشعبية الداعمة لحقوق الفلسسطينية والعمل بكافة الوسائل القانونية الممكنة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جنين.

ولفت بيراوي إلى أهمية إظهار الدعم لمدينة جنين ومخيمها، والعمل على رفع رايتهم ودعم حقوقهم حتى يتم تحقيق التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.