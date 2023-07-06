إعلام: سماع دوي انفجارات في لفيف وترنوبل بأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في مدينتي لفيف وتيرنوبول في أوكرانيا.

وفقًا لتقرير صحيفة “ميرور نيديلي” الأوكرانية: “أعلنت قيادة القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية أن نظام الدفاع الجوي يعمل في مناطق لفيف وتيرنوبول”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

وتُشير التقارير إلى أن الانفجارات وقعت عدة مرات في لفيف.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، تحذيرا من غارات جوية روسية.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.