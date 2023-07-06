الشرطة الإسرائيلية تعتقل نحو 10 متظاهرين في تل أبيب

ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، القبض على نحو 10 متظاهرين ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب.

تل أبيب – سبوتنيك. ووفقًا لمراسل وكالة “سبوتنيك”، في هذه اللحظات، بدأت الشرطة بالقبض على المتظاهرين على الطريق الرئيسي في المدينة، الذين لم يتفرقوا منذ ثلاث ساعات.

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وتم إغلاق الطريق الرئيسي في المدينة والشوارع المجاورة. وحتى الآن، يواجه مئات من رجال الشرطة صعوبة في السيطرة على الحشد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة بما في ذلك في مطار بن غوريون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.

وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.

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ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.

ورغم تعليق نتنياهو خطته، إلا أن التظاهرات تواصلت في إسرائيل من قبل قادة الحراك الجماهيري، الذين اعتبروا أن تأجيل نتنياهو تمرير التشريعات مجرد “خدعة” لكسب الوقت وتهدئة الحراك، وأنه ينوي تمريرها في الدورة الصيفية للكنيست.