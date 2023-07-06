الطيران الروسي يقصف القوات والمعدات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك

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ووفقًا لما أعلنه رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “الجنوب” الروسية، فاديم أستافييف، لوكالة “ سبوتنيك “: “نفذت طائرات المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على تجمعات القوات الحية في منطقة كليشيفكا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة المدفعية الروسية تدمر 8 مدافع “هاوتزر” و”هاون” أوكرانية

وعلى وجه التحديد، قام طاقم طائرة مروحية من طراز “مي-35” التابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير ناقلة جند محصنة تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات، بحسب أستافييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.