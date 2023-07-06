الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون

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وقال قائد وحدة في المجموعة لوكالة “ سبوتنيك “: “الاستطلاع الجوي يجري على مدار الساعة دون انقطاع. عيوننا في السماء بشكل مستمر”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تتصدى بنجاح لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك

وأضاف: “يعلم العدو ذلك ويحاول نقل المعدات والقوات بشكل سري. ومع ذلك، نتمكن من اكتشافها. في هذه المرة، تم تدمير المعدات وهناك خسائر في القوات الأوكرانية. هذا أفشل خطط العدو في التقدم نحو مواقعنا”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.