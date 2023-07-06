الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون

حصري
وقال قائد وحدة في المجموعة لوكالة “سبوتنيك“: “الاستطلاع الجوي يجري على مدار الساعة دون انقطاع. عيوننا في السماء بشكل مستمر”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتصدى بنجاح لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك
02:22 GMT
وأضاف: “يعلم العدو ذلك ويحاول نقل المعدات والقوات بشكل سري. ومع ذلك، نتمكن من اكتشافها. في هذه المرة، تم تدمير المعدات وهناك خسائر في القوات الأوكرانية. هذا أفشل خطط العدو في التقدم نحو مواقعنا”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك