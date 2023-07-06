القوات الجوية الروسية والسورية تبدآن المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة

بدأت القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، حيث سيتم ممارسة السيطرة على المجال الجوي في الجمهورية العربية السورية وفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي الروسية في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “تجري القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح جو الجمهورية العربية السورية المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة. يتم ممارسة سيطرة المجال الجوي في سوريا، ويتم فحص كفاءة نظام الدفاع الجوي التابع للقوات الروسية”. تدريبات عسكرية روسية سورية مشتركة تبدأ 5 يوليو في سوريا وتستمر 6 أيام بالإضافة إلى الطيارين، يشارك في التدريبات وحدات الحرب الإلكترونية لممارسة رد الهجمات الجوية المفترضة. يشار إلى أن التدريبات المشتركة في سوريا ستستمر حتى منتصف يوليو/ تموز.

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