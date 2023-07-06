إصابة مدني في قصف القوات الأوكرانية لمدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك

أعلن إيفان بريخودكو، عمدة مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، إصابة مدني جراء قصف القوات الأوكرانية للمدينة.

وذكر العمدة في قناته على “تلغرام”: “نتيجةً لقصف الحي السكني كومسوموليتس في منطقة نيكيتوفسكي بواسطة المقاتلين الأوكرانيين، أصيب مدني في غورلوفكا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

وفي وقت سابق، أعلن بريخودكو أن القوات الأوكرانية قصفت بواسطة منظومة الصواريخ المتعددة “غراد” مدينة “19/20” لمنجم في غورلوفكا، ونتيجة القصف تم فصل التيار الكهربائي عن المدينة.

وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. ويوجد فيها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع “ستيرول” الكيميائي.

وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم “6/7” الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.