قال المقدم المتقاعد الخبير في الشؤون العسكرية، أندريه ماروتشكو، من جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات الأمن في كييف نفذت ضربات عشوائية دون تحديد أي هدف، بعد تعرضها لهجمات ناجحة من قبل القوات المسلحة الروسية على المواقع الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

أكد الخبير، نقلا عن مصادره الخاصة: “تواصل القوات المسلحة الروسية ضرب مواقع التشكيلات المسلحة الأوكرانية. ويحاول المسلحون الرد، لكن الضربات كانت في الآونة الأخيرة أكثر فوضوية، حيث يتم إطلاق النار على الساحات، وليس على الأهداف”.

وأشار ماروتشكو إلى أن المعارك الموضعية تجري في هذا الاتجاه، وأن القوات المسلحة الروسية تضرب لواء البنادق الآلية المنفصل الثالث عشر الأوكراني ولواء الدفاع الإقليمي 103 المنفصل.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على محور لوغانسك

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.