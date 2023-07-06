بدلا من مصافحتها… لاعبة كاراتيه تلكم منافستها… فيديو

قامت لاعبة أرمينية بلكم منافستها الأذربيجانية، أليكا سيميخوفا، بعد إعلان خسارتها في النزال النهائي الذي جمعهما في بطولة “باتومي المفتوحة لرياضة الكاراتية”، والتي تقام حاليا في مدينة باتومي الجورجية.
وقامت اللاعبة الأرمينية بضرب منافستها الأذربيجانية، الفائزة بنقطتين مقابل لاشيء، على وجهها، بعد إعلان خسارتها النزال على الميدالية الذهبية، بدلا من مصافحتها.
وكنتيجة لتصرفها غير اللائق والمخالف لقوانين الرياضة تم تجريد اللاعبة الأرمينية من الميدالية الفضية التي حصلت عليها.
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