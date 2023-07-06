وزير السكن الجزائري يؤكد البدء الفوري بتوزيع 150 ألف وحدة سكنية

وقال الوزير على هواء التلفزيون الرسمي إنه سيتم توزيع 51 ألفا و597 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي العمومي. كما سيتم توزيع 41 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”. بالإضافة كذلك إلى توزيع 27 ألف سكن ريفي اليوم. والترقوي المدعم 16 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير الجزائري، أن جودة ونوعية البناء تحسنت بشكل ملحوظ بعد الاستقلال، وأن نوعية الوحدات السكنية تغيرت لتصبح جزائرية. وقد تمكنوا من التحكم في مدة الإنجاز، حيث أصبحوا قادرين على توزيع مواقع سكنية جاهزة بنوعية جيدة وبأقل من سنتين.

وأكد الوزير أنه تم توزيع 920 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني من 2022 إلى 2023. كما أنه تم تجسيد 225 ألف وحدة سكنية مبرمجة خلال قانون المالية 2023. وخلال العام الحالي 2023 تم توزيع 400 ألف وحدة سكنية افتتحت بـ150 ألفا. كما أنه سيكون هنالك توزيع عدد معتبر من الوحدات السكنية في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأكثر من 16 ألف وحدة سكنية يتم العمل على إنجازها في جميع أنحاء البلاد.