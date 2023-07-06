مقارنة بين مروحيتي "التمساح" و"أباتشي" الهجوميتين

بعد زيارة نائب رئيس تحرير “بيلد”، بول رونزهايمر، للخطوط الأمامية للهجوم المضاد الأوكراني، قال إن طائرات الهليكوبتر الروسية “كا-52″(التمساح) أصبحت العقبة الرئيسية أمام القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.

وقال جندي من القوات المسلحة الأوكرانية للصحفي: “عندما يهاجمنا الروس من مروحيات على مسافة 8 كيلومترات، ليس لدينا ما نرد عليهم من هذه المسافة”.

وكتب رونزهايمر أن “هذه واحدة من المشكلات الرئيسية التي تجلت في الهجوم المضاد الأوكراني إذ لا يوجد دفاع جوي كافٍ، ولا يوجد طيران خاص، ولا يوجد ما يكفي مما تحدث عنه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بإصرار شديد، في الأشهر الأخيرة”.

كما أشار إلى أنه “من السابق لأوانه القول ما إذا كان هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد سيكون ناجحًا أم فاشلًا”، وفقا له.

وأوضح رونزهايمر أن الغرب لم يمنح كييف ما يكفي لتنفيذ هجوم مضاد ناجح، وسيتعين على زيلينسكي التفاوض في حالة فشلها:

“تحدث زيلينسكي كثيرًا عن استحالة قيام المفاوضات والتنازلات الإقليمية، التي من شأنها أن تصعب عليه شرح أي تغيير في موقفه لشعبه”.

وترون في الرسم البياني الذي أعده فريق “سبوتنيك” مقارنة بين المروحيات الهجومية من طراز “كا-52″ (التمساح) و”إيه إتش-64” (أباتشي).