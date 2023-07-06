الكرملين: نظام كييف يريد جر أكبر عدد ممكن من البلدان إلى الصراع

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن نظام كييف يبذل قصارى جهده لجر أكبر عدد ممكن من الدول إلى الصراع بشكل مباشر.

وقال بيسكوف: “نظام كييف يفعل كل ما في وسعه لجر أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذا الصراع بشكل مباشر، والعديد من الدول دخلت بالفعل في هذا الصراع بشكل مباشر وغير مباشر، من الواضح أنهم سيناقشون هذا الموضوع مع البلغار”.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، في تعليقه على زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى بلغاريا، حيث سيناقش توريد الأسلحة: “كل هذه المناقشات ونتائجها من حيث المبدأ لا تؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة”.

وتابع: “الوضع الراهن على الجبهة يثبت ذلك بوضوح تام”.

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فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.