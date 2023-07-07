السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان مكافحة الهجرة غير الشرعية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، عددا من القضايا، بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ميلوني، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتضمن الاتصال “الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط”.

كما تناول الاتصال “مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي”.

السيسي يبحث جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب مع مستشار النمسا

وتطرق السيسي وميلوني إلى “قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.