برلماني إسرائيلي يطالب بتوسيع العملية العسكرية في الضفة لتشمل مدنا أخرى

طالب برلماني إسرائيلي، اليوم الخميس، بتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية لتشمل مدنا أخرى.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أفيخاي بؤرون، مطالبته بتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية لتشمل مدينتي نابلس ورام الله أيضا.

פיגוע הירי בקדומים | ח”כ @AvichayBuaron מהליכוד אצל @amirbarshalom ו-@Segev_Yuval: “אסור לנו לקבל את זה כגזירת גורל, אנחנו חייבים להרחיב את המבצע גם לשכם ולרמאללה. זה מחיר מאוד כבד שחייל נהרג בקרב, אבל אנחנו צריכים לשלם גם מחירים קשים ולקחת סיכון מושכל בשביל שלום כולל” pic.twitter.com/eYxufj01BK — גלצ (@GLZRadio) July 6, 2023

وجاءت تصريحات البرلمان الإسرائيلي تعليقا على مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية إطلاق مزدوجة في مستوطنة “كدوميم” الواقعة بالقرب من قلقيلية في الضفة الغربية، في وقت سابق من اليوم.

وذكر أفيخاي بؤرون أنه على الجيش الإسرائيلي ألا يقبل هذا الأمر، أمر مقتل جندي وإصابة آخر، بزعم أنه “ثمن باهظ للغاية أن يقتل جندي في الميدان”، موضحًا أن على بلاده تحمل مخاطرة مدروسة بتعميق العملية العسكرية لتشمل مدن الضفة الغربية، وأهمها نابلس ورام الله.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، تحييد منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة “كدوميم” الواقعة قي الضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل منفذ عملية إطلاق النار في “كدوميم”

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر بجروح خطيرة، في عملية نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة “كدوميم” الإسرائيلية، الواقعة شرق مدينة قلقيلية غربي الضفة الغربية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح وصفت بالخطيرة في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، ونشر بيانا على صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها: “جرى إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم في منطقة لواء شمرون، مزيد من التفاصيل لاحقا”.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار أوقع مصابا إسرائيليا في حالة خطرة وهو دون وعي، مضيفة أنه “طلب من سكان مستوطنة كدوميم (غرب نابلس) البقاء في منازلهم”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن منفذ الهجوم أطلق النار على حارس المستوطنة، ثم واصل باتجاه مفترق “غيت”، حيث أطلق النار على ما يبدو تجاه إسرائيلي آخر (لم توضح حالته)، وأرسلت مزيد من القوات لملاحقته وتم تصفيته في نهاية الأمر.

وأضافت أنه تم إطلاق صافرات الإنذار داخل المستوطنة، تحسبا لتسلل مسلحين آخرين.

وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.