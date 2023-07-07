بنك روسيا المركزي مهتم بفكرة "العملة الموحدة" لدول "بريكس"

قالت حاكم البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن المؤسسة قد أعدت بالفعل كل شيء تقريبًا لرفع مطالبات بإعادة الأصول المجمدة، لكن هناك صعوبات مع المحامين.

وقالت نابيولينا للصحفيين على هامش المؤتمر المالي للبنك المركزي المنعقد من 6 إلى 7 يوليو/ تموز: “من الناحية القانونية لدينا كل شيء تقريبا، ونواجه صعوبات في تنظيم العمل مع المحامين الذين يمكنهم الدفاع عن مصالحنا في المحاكم الأجنبية لأن هناك قيودا على ذلك”.

وأشارت نابيولينا أن “فكرة إنشاء عملة موحدة لدول البريكس تستحق الاهتمام، لكنها “ليست مهمة سهلة”.

وأوضحت نابيولينا: “بالطبع هذه الفكرة تستحق الاهتمام، لكن أعتقد أن هذا المشروع سيكون صعب التنفيذ مثل أي فكرة عن عملة فوق وطنية”.

السفير الروسي: دول “بريكس” يمكنها إنشاء عملة موحدة

ذلك يتطلب موافقة العديد من الأطراف، هذا ليس مشروعًا بسيطًا على الإطلاق.