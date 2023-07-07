المركز الروسي للمصالحة يسجل عمليات خرق أمريكية لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

خرق ما يسمى بـ”التحالف” الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، بروتوكولات منع الاشتباك، تسع مرات خلال يوم واحد، في نطاق جوي مغلق إثر المناورات العسكرية الروسية السورية،.

وقال العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا خلال إحاطة صحفية: “سُجلت خلال اليوم تسعة انتهاكات، جميعها في منطقة مغلقة أمام الملاحة الجوية على خلفية المناورات الروسية السورية المشتركة شمالي سوريا”.

كما أعرب غورينوف عن قلقه بشكل خاص إزاء المعطيات التي سجلها طيارو القوات الجوية الروسية “لتأثير أنظمة التوجيه الإلكترونية للطائرات الأمريكية دون طيار، والتي تؤدي إلى التشغيل الآلي لأنظمة الدفاع على متن الطائرات الروسية”.

كما أوضح غورينوف أنه سُجل خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف واحد لمواقع القوات الحكومية من قبل مجموعة جبهة النصرة (الإرهابية المحظورة في روسيا)، في محافظة إدلب.

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وصرح غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن التدريبات العسكرية الروسية السورية المشتركة تبدأ في 5 تموز/ يوليو في سوريا، وتستمر 6 أيام.