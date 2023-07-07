قصف مدينة ياسينوفاتايا براجمات الصواريخ يسفر عن اندلاع حريق في متجر "أوكرانيا"

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، صباح اليوم الجمعة، باشتعال النيران في مبنى متجر “أوكرانيا” في مدينة ياسينوفاتايا نتيجة قصف من قبل المسلحين الأوكرانيين.

دونيتسك – سبوتنيك. وذكر المراسل أن المسلحين الأوكرانيين قصفوا بصواريخ الراجمات مدينة ياسينوفاتايا، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى متجر “أوكرانيا” في المدينة.

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وتعرضت ياسينوفاتايا لعدة مرات من القصف بصواريخ الراجمات، على الأرجح من طراز “غراد”، مما تسبب في دمار المباني السكنية وتحطم النوافذ واحتراق منزل وتضرر مبنى المستشفى، وهناك أيضًا عدد من الجرحى بين المدنيين.

وتم إرسال رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ وخدمات الطوارئ إلى موقع الحادث في المدينة.

تقع ياسينوفاتايا على بعد نحو 25 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، وتضم أكبر محطة للسكك الحديدية التي تم افتتاحها في فترة الاتحاد السوفيتي.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مدن وبلدات جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام صواريخ الراجمات والمدفعية الثقيلة، مما يتسبب في خسائر بشرية ومادية.

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