جورجيا: تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

أعرب السفير الجورجي، جورجي زاكاراشفيلي، الذي غادر أوكرانيا، عن اعتقاده أن قرار القيادة الأوكرانية بإعادته إلى بلده يشير إلى تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال السفير في مقابلة تلفزيونية مع قناة “إميدي” الجورجية: “هذا يعني تدهور مستوى العلاقات الدبلوماسية. وبعد ذلك، يأتي قطع العلاقات الدبلوماسية. كانت المهمة الرئيسية بالنسبة لي هي مغادرة أراضي أوكرانيا في الموعد المحدد، كما اتفقنا مع الجانب الأوكراني”.

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والاثنين الماضي، شارك الرئيس السابق لجورجيا، ميخائيل ساكاشفيلي، عن بُعد في جلسة محكمة مدينة تبليسي بشأن قضية تفريق احتجاجات عام 2007 بعد فترة طويلة من الغياب. وظهر ساكاشفيلي بجسد منهك وهزيل وناشد السلطات الجورجية أن يعتذروا عن أنهم دفعوه إلى هذا الحال.