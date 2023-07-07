أنطونوف: اتهامات البنتاغون لروسيا بالسلوك "غير المهني" في الأجواء السورية تتجاوز حدود اللياقة

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، إن الاتهامات الموجهة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لروسيا بـ”السلوك غير المهني في الأجواء السورية” تتجاوز حدود اللياقة، حيث أن الولايات المتحدة هي التي تنتهك قواعد الطيران هناك.

وقال أنطونوف، في تعليقه: “الهجمات المتكررة وأحيانًا التجاوزات التي تتجاوز حدود اللياقة بشأن الإجراءات الاحترافية العالية للقوات الروسية في سوريا تفتقر إلى العقلانية. إنها تشتت الانتباه عن حقيقة أن الأمريكيين أنفسهم ينتهكون قواعد السلامة الجوية في الأجواء السورية بشكل يومي”.

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كما أكد السفير أن القوات العسكرية الأمريكية، على عكس الروسية، تتواجد في سوريا بخلاف القوانين الدولية، مضيفا: “في الواقع، يحتلون مناطق معينة في البلاد تحت ذريعة ضرورة تنفيذ المهام المضادة للإرهاب”.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن “سياسة الولايات المتحدة في الاتجاه السوري تحمل بلا شك تهديدًا تدميريًا قويًا. إنها لا تعيد الاستقرار والتوازن للحالة ولا للسيادة الإقليمية للجمهورية العربية السورية فحسب، بل تؤثر سلبًا على الوضع في الشرق الأوسط بأكمله”.