شركة "براموس" تجري محادثات مع 6 دول لبيع منظومات صواريخ

أعلن مدير التصدير في شركة “براموس”، برافين باتهاك، اليوم الجمعة، أن الشركة تجري محادثات مع ست دول في وقت واحد لبيع منظومات صواريخ تحمل الاسم نفسه “براموس”.
موسكو – سبوتنيك. وأوضح باتهاك، خلال معرض الدفاع البحري الدولي-2023، لوكالة “سبوتنيك”، قائلاً: “شركة “براموس” تجري محادثات مع ست دول لبيع الصواريخ، وهناك دول تقدمت في المحادثات، وفي الواقع، العمل الذي يسبق توقيع العقود جارٍ”.
الشركة المصنعة لصواريخ “براموس” تحدد موعد إنتاج صواريخ فرط صوتية
29 أغسطس 2022, 07:48 GMT
وأشار المدير إلى أن هذه الدول تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
يشار إلى أن شركة “براموس” قد وقعت عقدًا في يناير/كانون الثاني 2022 مع وزارة الدفاع الفلبينية لتصدير ثلاث بطاريات من منظومة الصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت، من طراز “براموس”، بقيمة 375 مليون دولار. ويعتبر هذا أول عقد تصدير للصواريخ المذكورة، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من هذه الصواريخ إلى الفلبين في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وتأسست شركة “براموس” بموجب اتفاقية بين الحكومتين الروسية والهندية في فبراير/شباط 1998، وتأخذ الشركة اسمها من نهري براهمابوترا الهندي وموسكو الروسي.
تختص هذه الشركة في تطوير وتصميم وإنتاج وبيع صواريخ “براموس” بالتعاون مع الائتلاف التجاري الروسي والهندي للشركات الصناعية المرتبطة بالمجمعين.
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