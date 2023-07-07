شركة "براموس" تجري محادثات مع 6 دول لبيع منظومات صواريخ

موسكو – سبوتنيك. وأوضح باتهاك، خلال معرض الدفاع البحري الدولي-2023، لوكالة “سبوتنيك”، قائلاً: “شركة “براموس” تجري محادثات مع ست دول لبيع الصواريخ، وهناك دول تقدمت في المحادثات، وفي الواقع، العمل الذي يسبق توقيع العقود جارٍ”.

يشار إلى أن شركة “براموس” قد وقعت عقدًا في يناير/كانون الثاني 2022 مع وزارة الدفاع الفلبينية لتصدير ثلاث بطاريات من منظومة الصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت، من طراز “براموس”، بقيمة 375 مليون دولار. ويعتبر هذا أول عقد تصدير للصواريخ المذكورة، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من هذه الصواريخ إلى الفلبين في ديسمبر/كانون الأول 2023.