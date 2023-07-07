المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية المحمولة على المدرعات في المنطقة العسكرية الوسطى دمرت تجمعًا للقوات المعادية وقمعت مواقع النيران للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت الوزارة لوكالة “سبوتنيك” أن فرق المدافع الذاتية الحركة “نونا – إس في كا” من عيار 120 ملم، تمكنت من توجيه ضربات لمواقع الجيش الأوكراني، وذلك بفضل التحركات المناورة وسرعة إطلاق المدافع.

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ويُستخدم المدفع الذاتي الحركة السوفيتي من عيار 120 ملم، المعروف بـ “نونا – إس في كا” 2س23، لقمع قوات العدو وكذلك مدافع وقذائف الهاون وأنظمة الصواريخ والأهداف المدرعة.

يُطلق النار على المواقع المغلقة وعن طريق التوجيه المباشر، وقد أثبتت فرق المدافع الذاتية الحركة “نونا – إس في كا” فعاليتها ودقتها في ضرب الأهداف بشكل متكرر، بما في ذلك خلال العمليات الخاصة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.