القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية تأسر 5 جنود أوكرانيين

قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إن ستة جنود روس من مفرزة هجومية بالمنطقة العسكرية المركزية قضوا على وحدة أوكرانية تفوق عددهم وأسروا 5 جنود منها.

وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: “تم تقديم فرصة للعدو للاستسلام. وبعد رفض المقاتلين الأوكرانيين، فتحت القوات الروسية النار. باستخدام الأسلحة المتاحة والتحرك ببراعة، أجبر العسكريون الروس العدو على الاعتقاد بتفوقهم وقتل معظم المقاتلين. تم احتجاز خمسة مقاتلين وإحضارهم إلى مواقع فرقتهم”.

أسرى أوكرانيون يروون التخبط العسكري الأوكراني مع فشل الهجوم المضاد

وأفاد أحد أفراد فرقة الهجوم لملقب “كاماز” بأن القوات الروسية استولت خلال المعارك التي استمرت لعدة ساعات على نقطة التماس الخاصة بالعدو.

يشار إلى أنه تم تكريم قائد المجموعة بوسام الشجاعة وتم منح الأبطال الآخرين من فرقة الهجوم ميداليات “الشجاعة”، وقدمت قيادة المنطقة العسكرية الجوائز للجنود في الخط الأمامي بحضور زملائهم المقاتلين تقديرًا لشجاعتهم.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.