زيلينسكي: أوكرانيا لن تحصل على مكان في الناتو بسبب خوف بعض الدول من روسيا

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في براغ خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل، أن أوكرانيا قد لا تتلقى دعوة إلى الناتو بسبب أن بعض الدول تخشى روسيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي تم بثه على قناة “رادا” التلفزيونية: “ما سيكون مثاليًا بالنسبة لنا – دعوتنا (إلى الناتو)، وما هي الصياغة التي يمكن أن تكون في الدعوة – ​​الدعوة نفسها. أفهم أنه قد يكون من الصعب الحصول على دعم موحد من الجميع”.

وتابع: “هناك من ينظر إلى موسكو، هناك من يخشى روسيا. نحن نتحدث عن إشارة واضحة حول بعض الأهداف المحددة”.

وأضاف أنه خلال المحادثات مع بافيل، تمت مناقشة قضايا تعزيز الدفاع عن أوكرانيا، وتفاعل الدول على جميع المستويات، بما في ذلك دعم جمهورية التشيك لـ “صيغة السلام”.

وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، مساء الخميس، بعد مفاوضات مع فلاديمير زيلينسكي: “منذ فبراير/شباط 2022، نقلت براغ 676 وحدة من المعدات الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، و4.2 مليون قطعة من العيارين المتوسط ​​والكبير، و380 ألف قذيفة مدفعية”.

وأشار في حديثه عن الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا، إلى أنه لا يرى أي حل آخر سوى انتصار أوكرانيا.

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وأضاف بافيل: “إذا نجحت روسيا، فإن أسس المجتمع الذي نعيش فيه ستهتز تمامًا”.

وتزود الدول الغربية كييف بأنواع مختلفة من الأسلحة منذ أكثر من عام مع بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. وحذر الكرملين باستمرار من تسليم المزيد من الأسلحة لكييف، مشيرا إلى أنه سيعتبر الأسلحة الغربية هدفًا عسكريًا مشروعًا.