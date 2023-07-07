خسائر القوات الأوكرانية تتزايد في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك بسبب القيادة

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وقال ماروتشكو: “في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، ازداد عدد الخسائر للعدو، وهي خسائر لا يمكن تعويضها، بسبب المهام القتالية الموكلة من القيادة العليا”.

وأضاف: “في جميع أوامر القتال تقريبًا، عند تحديد المهام، يتم حساب القوات والوسائل، هذا لا يتوافق مع الوضع العملياتي”.

وتابع: “الضباط الأوكرانيين يقللون عمدا من دور حواجز الهندسة والتحصينات للقوات المسلحة الروسية. وتعاني كييف من خسائر فادحة في الأفراد العسكريين والمعدات بسبب التقييمات المغلوطة والإهمال المتعمد للبيانات”.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “الجنوب” الروسية، فاديم أستافييف، يوم أمس الخميس: “تمكنت وحدات مجموعة الجنوب بنجاح من صد هجمات الوحدات الهجومية للقوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار – أرتيوموفسك، وفي اتجاهات أفدييفكا وماريينكا. وتكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات المسلحة الروسية تقضي على مجموعات تخريبية أوكرانية في سوليدار

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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