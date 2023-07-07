إعلام: يجب على الناتو إغلاق الأبواب أمام كييف

كتب مؤلفو مقال منشور في مجلة أمريكية، أن أعضاء الناتو يجب ألا يقبلوا أوكرانيا في صفوفهم، لأن فوائد انضمام كييف إلى الحلف بالنسبة للولايات المتحدة أقل.

ويجادل مؤلفا المقال، جاستن لوغان، مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو في واشنطن، وجوشوا شيفرينسون، الأستاذ المشارك في كلية السياسة العامة في جامعة ماريلاند، بأن “عضوية أوكرانيا في الناتو محفوفة بمخاطر مدمرة وعواقب على الحلف، وتقلل من الضمانات الأمنية لأعضائه”.

ويقول الباحثان: “لا ينبغي الترحيب بأوكرانيا في الناتو، وينبغي أن يوضح ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن… في قمة فيلنيوس وبعدها سيكون من الحكمة أن يعترف قادة الناتو بهذه الحقائق ويغلقوا الباب أمام أوكرانيا”.

ووفقا لهما، فإن كييف تبدي مقاومة الآن، ويدعمها قادة الناتو، لكن الدول في النهاية تفعل ما هو في مصلحتها.

وجاء في المقال: “وهنا تتضاءل الفوائد الأمنية للولايات المتحدة من انضمام أوكرانيا مقارنة بمخاطر دخولها في التحالف”.

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وأضاف: “لا أحد تقريبًا في الناتو يعتقد أن التحالف اليوم يجب أن يدخل في صراع مباشر مع روسيا بشأن أوكرانيا، لكن الكثيرين يؤيدون وعد أوكرانيا بطريق للتحالف والالتزام بالقتال من أجله في المستقبل”.

ويُشار أيضًا إلى أن الأحداث التي تلت بدء العملية الخاصة للقوات الروسية تظهر أن أوكرانيا ليست بحاجة إلى أن تكون في الناتو حتى تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من مساعدتها بشكل فعال في الأعمال العدائية ضد موسكو.

وبحسب المقال المنشور في “foreignaffairs”:

“لقد أظهرت الحرب في أوكرانيا أن الصراع الحديث عالي الكثافة بين القوات المسلحة التقليدية يتطلب قدرا مذهلا من الموارد… إذا انضمت أوكرانيا إلى الحلف، فإن عبء إيجاد الموارد للدفاع الأوكراني، باستثناء الحرب النووية، من المحتمل أن يقع على عاتق الولايات المتحدة بشكل غير متناسب. في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن بالفعل احتياجات خطيرة من الموارد المحلية وفي آسيا، فإنها تخاطر بالوقوع في الزاوية”.