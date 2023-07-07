مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تسلل قوات روسية إلى خنادقهم وتطويقها… فيديو

نجحت القوات الروسية بالانقضاض على مجموعة أوكرانية متخفية داخل خنادق موجودة بين الأشجار على أطراف كريمنايا.

وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية لحظات الهجوم الذي نفذته القوات الروسية واختراقها للخنادق الأوكرانية.

وتسللت القوات الروسية إلى الخنادق ونفذت هجوما مباغتا فاجأ عناصر الجيش الأوكراني، التي كانت متمركزة في الخندق الضخم.

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وحدث اشتباك مباشر استطاعت فيه القوات الروسية تحييد عدد من العسكريين الأوكرانيين ليستسلم الباقون بعد تطويق الحصار عليهم.

وجاء في بيان الدفاع الروسية الذي نشر على “تلغرام”: “إن قوات روسية مهاجمة تابعة للقوات المجوقلة سيطرت بجرأة وحسم على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كريمنايا”.

ونوهت الدفاع الروسية إلى أن قوات المظليين أظهرت شجاعة وبراعة عسكرية بتسللها إلى داخل معاقل المسلحين من عدة اتجاهات، وألقت قنابل يدوية على نقطة المراقبة، واقتحمت خنادق العدو أثناء التقدم.

وبالتوازي مع الاقتحام، تقدم جنود “المشاة المجنحة” بسرعة على طول التحصينات، وحيدوا قوات العدو التي حاولت الاختباء منهم في مخابئ أو الفرار.

واختتمت الدفاع الروسية بيانها بأن “العدو لم يكن يتوقع مثل هذه الأعمال الجريئة والحاسمة من جانب مظليينا، ونتيجة لذلك ألقى العديد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا. وتم القضاء على الجنود الأوكرانيين الذين قاوموا”.

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