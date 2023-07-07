مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة… صور وفيديو

تداولت وسائل إعلام روسية ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق استحواذ قوات روسية على صاروخ “ستورم شادو” بحالة جيدة.

وتظهر المشاهد الصاروخ بحالة جيدة وسليمة مع أجنحته وجسمه ورأسه الحربي، وقد سقط على الأرض في أحد الحقول.

وانتشرت مشاهد أخرى لعملية نقل الصاروخ بعد وضعه في شاحنة، إذ ظهر الرأس الحربي بحالة سليمة وجيدة.

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قال دميتري روغوزين، رئيس مركز التقنيات العسكرية في “تسارسكي فولكي” إن الجيش الروسي من مفرزة المتطوعين “بارس- 11” ومجموعة قيادية من المركز التقني سحبوا صاروخ كروز “ستورم شادو” البريطاني بالكامل تقريبًا من خط التماس.

وأضاف روغوزين لوكالة “سبوتنيك”: “لقد تم تدمير (الصاروخ – محرر) جزئيًا فقط – وسقط بشكل مسطح بنجاح كبير، وتم فصل أجزاء الصاروخ عن بعضها بواسطة متخصصينا التقنيين في ساحة المعركة مباشرةً، الأجزاء الشديدة الانفجار والأجزاء التراكمية، ووحدة التحكم والجناح المطوي، لتسهيل عملية النقل”.

وأشار روغوزين إلى أن الصاروخ يستخدم إلكترونيات عالية المستوى صمدت أمام الأحمال الزائدة خلال الخريف، واستغرقت عملية إخلاء الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يومين.

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وكتبت صحيفة هندية أن استيلاء الجيش الروسي على صاروخ كروز البريطاني “ستورم شادو” هو “انتصار بوتين الكبير”.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن “قلق المملكة المتحدة بشأن هذه القضية يتفاقم بسبب حقيقة أن القوات الروسية استولت على الصاروخ سليما جزئيا. لذا، تظهر الصور أن الرأس الحربي وذيل جسم الصاروخ وعدد من المكونات الأخرى لـ”ستورم شادو” سليمة تماما”.

وتشير صحيفة “هندوستان تايمز” إلى أن “الغرب يعتقد أن الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يمكن أن يكون ذا قيمة استخباراتية كبيرة لروسيا. على الرغم من أن المملكة المتحدة ربما نظرت في خطر وقوع الصاروخ بأيدي المتخصصين الروس، إلا أن تصميم الرأس الحربي “ستورم شادو” والمواد التي صنع منها قد يكون موضع اهتمام للروس”.