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ورفع المشاركون لافتة كتب عليها “قاطعوا البضائع السويدية”، وأقدموا على حرق العلم السويدي احتجاجا على سماح السويد للعراقي “سلوان موميكا” وهو أحد المقيمين فيها، بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير في العاصمة ستوكهولم.

وحرق المحتجين أيضا العلم الإسرائيلي نصرة لجنين.

وقال عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان، الدكتور عبد القادر علي، لـ”سبوتنيك”، إن “الوقفة هي مزدوجة نصرة للقرآن الكريم الذي يعمل الغرب دائما على محاربته عبر السماح بحرق نسخ من القرآن الكريم باسم حرية الرأي والتعبير كما حصل في السويد والدنمارك، في حين أن المقدسات لا تدخل من ضمن حرية الرأي والتعبير”.

بعد واقعة المصحف… السويد تدرس تجريم حرق الكتب المقدسة

© Abdul Kader Albay 1 /5 © Abdul Kader Albay © Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على ” حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين” 2 /5 © Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على ” حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين” © Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على ” حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين” 3 /5 © Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على ” حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين” © Sputnik . Abdul Kader Albay وقفة احتجاجية على حرق نسخة للقرآن في السويد ونصرة لجنين أمام مسجد الأمين وسط بيروت، لبنان 4 /5 © Sputnik . Abdul Kader Albay وقفة احتجاجية على حرق نسخة للقرآن في السويد ونصرة لجنين أمام مسجد الأمين وسط بيروت، لبنان © Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على ” حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين” 5 /5 © Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على ” حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين” 1 /5 © Abdul Kader Albay 2 /5 © Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على ” حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين” 3 /5 © Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على ” حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين” 4 /5 © Sputnik . Abdul Kader Albay وقفة احتجاجية على حرق نسخة للقرآن في السويد ونصرة لجنين أمام مسجد الأمين وسط بيروت، لبنان 5 /5 © Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على ” حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين”