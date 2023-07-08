مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

قُتل شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية أم صفا قرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على “تويتر”: “قُتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في أعمال شغب في قرية أم صفا”.

وأشارت إلى أنه بمقتل الشاب يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2023 إلى 150.

במהלך הפרת סדר: פלסטיני נהרג מאש צה”ל סמוך לכפר אום ספא בבנימין. מתחילת השנה – 150 הרוגים פלסטינים ביו”ש@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) July 7, 2023

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو للشاب القتيل، فيما تسمع بجواره صيحات تدعو إلى سرعة إنقاذه بعد إصابته برصاصة في صدره.

من جانبها، قال وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن القتيل يدعى عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة.

وأشارت إلى أنه “استشهد عصر اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، في قرية أم صفا المجاورة”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أن صالح أصيب بجروح حرجة جدا في الصدر، نُقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري، قبل أن يعلن عن وفاته.

مستوطنون يفتحون النار على قرية “أم صفا” الفلسطينية وسط الضفة الغربية.. فيديو

وقال عضو مجلس قروي أم صفا، محمد بحر، إن “جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، خلال تواجده في المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم “الراس”.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق اليوم مداخل قرية أم صفا ونشر جنوده فوق العديد من المباني وأسطح العمارات العالية، بعدما تجمع الأهالي تمهيدًا للانطلاق في مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة.