البيت الأبيض: يجب على أوكرانيا إجراء إصلاحات داخلية للانضمام إلى "الناتو"‏

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يتعين على أوكرانيا إجراء إصلاحات داخلية، للوفاء بالمعايير قبل ‏الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).‏

واشنطن – سبوتنيك. وقالت كبيرة مديري شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أماندوا سلوت، في تصريحات للصحفيين، إن “أمريكا تعمل مع كييف للتأكد من أنها تستطيع القيام بتلك الإصلاحات”.

وأضافت: “لقد تحدث الرئيس الأمريكي بشأن هذا الأمر بشكل مباشر للغاية، وقال إنه يتعين على أوكرانيا إجراء إصلاحات للوفاء بالمعايير نفسها لأي دولة أخرى في “الناتو” قبل انضمامها”.

وتابعت: “بالتأكيد، كل ما نواصل القيام به حاليا، وسنواصل القيام به إلى الأمام، هو العمل مع أوكرانيا لضمان قدرتها على القيام بالإصلاحات”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مستشار سابق في البنتاغون: الناتو يعتزم إرسال قواته إلى أوكرانيا لتنفيذ مخطط “مريب”

وكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، بأن قادة الناتو سيقرون يومي 11 و12 تموز/ يوليو الجاري، في فيلنوس، عن حزمة “دعم متعددة السنوات لأوكرانيا”، والتي اعتبر أنها ستقربها من الحلف، بالإضافة إلى مناقشة آفاق عضويتها.

قال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي: “سنتخذ قرارات خلال القمة، تجعل أوكرانيا أقوى وتقربها من الحلف”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي: أوكرانيا لن تحصل على مكان في الناتو بسبب خوف بعض الدول من روسيا

وتابع ستولتنبرغ: “سيتم اعتماد حزمة من ثلاثة عناصر لتقريب أوكرانيا من الناتو. نحن نتفق على خطة مساعدة متعددة السنوات لضمان الامتثال الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية لقواعد الناتو”.