البيت الأبيض: يجب على أوكرانيا إجراء إصلاحات داخلية للانضمام إلى "الناتو"‏

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يتعين على أوكرانيا إجراء إصلاحات داخلية، للوفاء بالمعايير قبل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
واشنطن – سبوتنيك. وقالت كبيرة مديري شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أماندوا سلوت، في تصريحات للصحفيين، إن “أمريكا تعمل مع كييف للتأكد من أنها تستطيع القيام بتلك الإصلاحات”.
وأضافت: “لقد تحدث الرئيس الأمريكي بشأن هذا الأمر بشكل مباشر للغاية، وقال إنه يتعين على أوكرانيا إجراء إصلاحات للوفاء بالمعايير نفسها لأي دولة أخرى في “الناتو” قبل انضمامها”.
وتابعت: “بالتأكيد، كل ما نواصل القيام به حاليا، وسنواصل القيام به إلى الأمام، هو العمل مع أوكرانيا لضمان قدرتها على القيام بالإصلاحات”.
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وكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، بأن قادة الناتو سيقرون يومي 11 و12 تموز/ يوليو الجاري، في فيلنوس، عن حزمة “دعم متعددة السنوات لأوكرانيا”، والتي اعتبر أنها ستقربها من الحلف، بالإضافة إلى مناقشة آفاق عضويتها.
قال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي: “سنتخذ قرارات خلال القمة، تجعل أوكرانيا أقوى وتقربها من الحلف”.
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وتابع ستولتنبرغ: “سيتم اعتماد حزمة من ثلاثة عناصر لتقريب أوكرانيا من الناتو. نحن نتفق على خطة مساعدة متعددة السنوات لضمان الامتثال الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية لقواعد الناتو”.
وأضاف ستولتنبرغ: “سنقوم أيضًا بتجديد العلاقات السياسية، وسيظهر مجلس الناتو وأوكرانيا ذلك، وكذلك سيؤكد قادتنا على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو”.
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