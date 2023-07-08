"يتمتع بذكاء غير عادي".. رجل أعمال مصري بارز يكشف كواليس لقائه بزعيم كوريا الشمالية

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، كواليس لقائه برئيس كورويا الشمالية، كيم جونغ أون، مؤكدا أنه يتمتع بذكاء غير عادي وتركيز غير تقليدي.

جاء ذلك في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لساويرس، خلال لقاء تلفزيوني.

وقال الملياردير المصري: “جلسنا على مائدة العشاء ما يقارب ساعتين ونصف، وانبهرت بأن لديه ذكاء غير عادي، وتركيزًا غير تقليدي، كما لا توجد أي ظواهر حقائق عن الشائعات التي تتردد عنه (…) فهو شخص منظم”.

وقال ساويرس إن جميع الكلام الذي تحدث به خلال اللقاء، أخذه الزعيم الكوري الشمالي على محمل الجد، واصفا اللقاء بـ “الإيجابي”.

ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية على انضمام بلاده إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

وأكد ساويرس، وهو رئيس مجموعة أوراسكوم المصرية للاتصالات، عن علاقة سابقة ربطته بوالد زعيم كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن لقائه بكيم جونغ سبقه تحضيرات عديدة ووعود متكررة.

وعن كواليس اللقاء، قال الملياردير المصري: “كان اللقاء عبارة عن نصف ساعة، إذ تواجد مترجم عربي وآخر إنجليزي”، مضيفا: “فوجئت بدعوته لي لتناول العشاء بعد اللقاء، وهو أمر لم يقم به زعيم كوريا الشمالية في حياته، كما أنه لم يقابل أي رجل أعمال في حياته، وأنا الشخص الوحيد الذي قابله”.

ومنذ سنوات، يستثمر نجيب ساويرس في مجال الاتصالات في كوريا الشمالية في شركة “كوريو لينك”، وأعلنت أوراسكوم للاتصالات والإعلام في عام 2015، أنها فقدت السيطرة على حصتها البالغة 75% من “كوريو لينك”.

مجتمع الملياردير ساويرس يدعو لاعب المصارعة “المختفي” للعودة ويعده بتنفيذ كل طلباته

ولم يذكر ساويرس تاريخ لقائه بكيم جونغ أون. لكن الملياردير المصري، سبق والتقى والده كيم جونغ إيل، في يناير/ كانون الثاني 2011، ووقتها، قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن زيارة ساويرس جاءت في وقت تتقدم فيه استثمارات أوراسكوم بنجاح في ميادين عدة في كوريا الشمالية بما في ذلك الاتصالات.

وأشارت الوكالة آنذاك، إلى أن كيم جونغ إيل أجرى لقاء وديا مع رئيس شركة أوراسكوم القابضة للاتصالات وأقام له عشاء تكريميا.