مسلحون موالون لأمريكا يشنون حملة "تجنيد إجباري" بحق الشبان والقصر شرقي سوريا

حصري

وقالت مصادر أهلية ومحلية في محافظة الحسكة لـ “سبوتنيك”، إن مسلحي “قسد” الموالين للجيش الأمريكي بكافة تشكيلاتهم العسكرية يشنون لليوم الثالث على التوالي حملات اعتقال وخطف جماعي للشبان من مواليد أعوام 1998 ولغاية 2005، وذلك تحت مسمى “الدفاع الذاتي” في جميع مدن وبلدات محافظتي الحسكة والرقة، حيث تم اعتقال أكثر من 500 شاب.

وتابعت المصادر أن قوات “قسد” نصبت حواجز عسكرية دائمة ومؤقتة في مدن الحسكة والقامشلي والشدادي في محافظة الحسكة، وقامت باعتقال مجموعة كبيرة من الشبان، يضافون إلى الشبان الذين تم اعتقالهم، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث شملت الاعتقالات حتى طلبة الجامعات والمعاهد.

مصادر لـ “سبوتنيك”: الجيش الأمريكي أرسل 650 مسلحا من “قسد” إلى أوكرانيا

وبينت المصادر أن سكان حي النشوة الغربية وعدد آخر من أحياء مدينة الحسكة تظاهروا، مساء الأربعاء الماضي، أمام مقر ما يسمى “التجنيد” التابع لقوات “قسد” مطالبين بالإفراج الفوري عن ذويهم، حيث قامت “قسد” بطلب تعزيزات عسكرية كبيرة بينها مدرعات أمريكية الصنع لفض اعتصام الأهالي.

وفي الرقة، ذكرت مصادر أهلية لـ”سبوتنيك”، أن مسلحي “قسد” نصبوا حاجزًا قرب الجسر القديم في المدينة، وأوقفوا جميع السيارات العابرة والمواطنين، واختطفوا منها الشبان واقتادوهم إلى أحد مقراتهم القريبة، لزجهم في معسكرات التنظيم العسكرية.

وتقوم قوات “قسد” بين الحين والأخر بحملات اعتقال واختطاف للشبان لزجهم في معسكراتها العسكرية وفرزهم على مقراتها العسكرية لمدة عام ونصف العام، لتنفيذ أجندات الجيش الأمريكي وحماية قوافل الشاحنات والصهاريج التي تسرق القمح والنفط من الجزيرة السورية.

نقابي سوري: الجيش الأمريكي يسرق مليون طن قمح ويبيعها خارج سوريا

وفي السياق نفسه، اختطف تنظيم ما يسمى “الشبيبة الثورية”، المعروف باسم “جوانن شورشكر”، التابع بشكل مباشر لـ”حزب العمال الكردستاني التركي”، والذي ينشط بشكل كبير في مناطق سيطرة “قسد” شرقي سوريا، طفلة قاصر في مدينة الحسكة، بهدف تجنيدها ضمن صفوف الحزب، ولا يزال مصيرها مجهولًا.

وقالت مصادر محلية لـ”سبوتنيك”، إن تنظيم “جوانن شورشكر” قام بخطف الطفلة إيناس طلعت الذياب، البالغة من العمر 13 عاما، يوم أمس الخميس 6 تموز/ يوليو، قرب منزلها في حي العزيزية في مدينة الحسكة، دون معرفة مصيرها ومكان تواجدها، رغم مراجعة ذويها كافة الدوائر التابعة لـ”قسد” ،إلا أن محاولاتهم في معرفة مصير ابنتهم باءت بالفشل.

مسلحون موالون لواشنطن يمعنون بعمليات خطف الأطفال وتجنيدهم شرقي سوريا

وبيّنت مصادر تعمل في المجال الإنساني لـ”سبوتنيك”، أنّه تم اقتياد الطفلة المذكورة إلى معسكر تجنيد الأطفال في جبل عبد العزيز على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحسكة، الذي يحوي نحو 400 طفل.

وأوضحت المصادر أن “عدد الأطفال أكثر من ذلك بكثير لكن لا توجد إحصائيات دقيقة بسبب الجغرافية الواسعة للمنطقة وخوف العوائل من المطالبة بأطفالهم المخطوفين بسبب التهديدات المتكررة لهم، أو استخدام أسلوب الوساطات العشائرية ودفع مبالغ مالية كبيرة للإفراج عنهم”.