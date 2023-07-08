كوساتشيف: واشنطن تتحمل مسؤولية جميع الضحايا عند استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا

أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يعني أنها تقر بعدم قدرة كييف على تحقيق أي تقدم دون هذه الأسلحة، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضحايا قد تنجم عنها في المستقبل.

موسكو – سبوتنيك. وفي منشوره على قناته في “تلغرام”، أشار كوساتشيف إلى أن الولايات المتحدة فعليًا تقر بأن كييف غير قادرة على تحقيق أي تقدم دون استخدام هذه الأسلحة المستنكرة.

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وأضاف أن “واشنطن مستعدة للقتل العمد للمدنيين من أجل مواصلة الأعمال العدائية بأي ثمن. وبذلك، تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جميع الضحايا الذين سيتعرضون لهذا السلاح الوحشي في المستقبل”.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان أمس الجمعة، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.

وقال سوليفان:

الولايات المتحدة تدرك أن استخدام القذائف العنقودية في أوكرانيا ينطوي على مخاطر على السكان المدنيين، ولذلك أرجأت قرار نقلها.

وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن “حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، وذات العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.