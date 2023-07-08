أردوغان يأمل في تمديد صفقة الحبوب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن تركيا تعوّل على تمديد صفقة الحبوب.

إسطنبول – سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: “أعبر عن أملي في تمديد آخر للاتفاق حول ممر الحبوب المبرم في إسطنبول في تموز/يوليو 2022”.

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يذكر أن مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.

كما ينص الجزء الثاني “مذكرة روسيا – الأمم المتحدة”، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت” العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا “توغلياتي أوديسا” وعدد من الإجراءات الأخرى.