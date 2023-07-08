مجلس الفيدرالية الروسي يعد بالرد على توريد الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم السبت، إن استخدام الذخائر العنقودية هو أسلوب إرهابي في القتال، وسترد روسيا استجابة للضرورة العسكرية، وقد يناقش مجلس الاتحاد الروسي الوضع.

وأشار النائب الروسي، حسبما أوردت المتحدثة باسمه: “القنابل العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي (اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008)، لم تصادق روسيا والولايات المتحدة على هذه الاتفاقية. بدأت الذخائر التقليدية في الولايات المتحدة في النفاذ. سيعاني السكان المدنيون من استخدام القنابل العنقودية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة السفير الروسي في واشنطن: مستوى التحريض الأمريكي يتجاوز الحدود ويقرب البشرية من حرب عالمية

وبحسب تصريحات النائب، فإن هذا هو “أسلوب إرهابي في القتال”، ويقول في البيان: “سترد روسيا استجابة للضرورة العسكرية (وسيتم تدمير مستودعات العدو التي تحتوي على الذخائر العنقودية)”.

وأضاف بونداريف:

“حماية مواطني روسيا تعد أولوية للسلطات الحكومية الروسية، وعند استخدام القنابل العنقودية من قبل أوكرانيا، يمكن أن يناقش مجلس الفيدرالية الروسي هذا الموضوع”.

وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.

وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن “حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.