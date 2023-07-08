إعلام: سماع دوي انفجارات في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية “UNIAN”: “تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في منطقة دنيبروبتروفسك”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في 7 مناطق أوكرانية

وفي وقت سابق، صباح اليوم السبت، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، كيروفوهراد، ونيكولايف، وتشيركاسي، وبولتافا، وخاركوف، وسومي في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تحت سيطرة كييف في مناطق خيرسون وزابوروجيه في روسيا.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.