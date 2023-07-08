أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية “فستوك” (الشرق)، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، بأن المدفعية الروسية قد دمرت مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقماً لمدفعية الهاون وعربتين عسكريتين مشاة على محور جنوب دونيتسك.

موسكو – سبوتنيك. وصرح تشيخوف لوكالة “ سبوتنيك “: “على محور جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات متقدمة من تجمع “فستوك”، بدعم من المدفعية، تجمعاً لعناصر مسلحة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار، وتم تدمير مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقم قذائف الهاون في منطقة زولوتوي نيفا، بالإضافة إلى عربتين عسكريتين مشاة في منطقة نيسكوتشني”.

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وأضاف تشيخوف أن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش الروسي أحبطت محاولات وحدة من القوات الأوكرانية لتنفيذ عملية انتقال في مواقع في منطقة شرق ماكاروفكا وشمال غرب نوفودونيتسك.

وأوضح تشيخوف:

تم تدمير ناقلة جند مدرعة وعربة عسكرية مصفحة، وتم القضاء على عناصر من القوات الأوكرانية.

ووفقًا لتصريحه، تصدت وحدات البنادق الآلية لهجوم قوات مشاة العدو في منطقة رابوتينو ولوبكوفو على محور زابوروجيه، وبعد تكبدهم خسائر، انسحبوا.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

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