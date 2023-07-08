طاقم دبابة روسية يدمر عدة مركبات مدرعة أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه

أفاد رئيس المركز الإعلامي لمجموعة القوات الروسية “فستوك”، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، بأن طاقم الدبابة الروسية بقيادة الرقيب الأول فاسيلي بلوتنيكوف، نجح في تدمير عدة مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية خلال معارك على مشارف فريميفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وذلك في وقت قصير، مما أثار الهلع بين العدو.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح تشيخوف لوكالة “سبوتنيك” أنه خلال هجوم واسع النطاق للقوات الأوكرانية على مشارف فريميفسكي، نجح طاقم الدبابة بقيادة الرقيب الأول فاسيلي بلوتنيكوف في تدمير عدة مركبات عسكرية مدرعة أجنبية الصنع في وقت قصير، ما أدى إلى إثارة الهلع بين القوات الأوكرانية.

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وأشار إلى أن بلوتنيكوف قاد بكفاءة وثقة طاقم الدبابة في المعارك في أحد أصعب القطاعات على الجبهة، وفي الوقت نفسه قام الطاقم بإخلاء المعدات التالفة للقوات المسلحة الروسية إلى المنطقة الخلفية ونقل الجنود المصابين من ساحة المعركة بشكل متواصل.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).