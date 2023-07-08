السفارة الروسية تدعو واشنطن لعدم لعب ورقة "عداء روسيا" وتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

طالبت سفارة روسيا في واشنطن، اليوم السبت، الولايات المتحدة بعدم استغلال “بطاقة معادة روسيا” وعدم تسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية: “بدلاً من استغلال “البطاقة المعادية لروسيا”، نوصي الجانب الأمريكي بإثبات التزامه الحقيقي بالنوايا الحسنة التي يعلن عنها بالأفعال، وعلى وجه التحديد – وقف تسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم تحويلها إلى أداة لمواجهة الدول التي لا تنال إعجاب واشنطن”.

بايدن: الولايات المتحدة دمرت جميع أسلحتها الكيميائية

وكما جاء في البيان، تتحطم نداءات الولايات المتحدة لتحرير العالم من رعب استخدام الأسلحة القاتلة في قرار تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا.

وأضافت الخارجية الروسية: “ببساطة، لا يهم السلطات الأمريكية اعتراضات المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الأشخاص العاقلين الذين يشعرون بالقلق إزاء التوقعات المتعلقة بحجم الضحايا بين السكان المدنيين”.

وفي وقت سابق، يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة قد دمرت تمامًا مخزونها من الأسلحة الكيميائية، وذلك للوفاء بالتزام بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.

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والجمعة أيضا، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.

واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تم الاتفاق عليها في عام 1993 وبدأ تنفيذها في عام 1997، منحت الولايات المتحدة حتى 30 سبتمبر/أيلول من هذا العام لتدمير جميع أسلحة وذخائر الحربية الكيميائية.