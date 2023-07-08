ضابط أمريكي: القنابل العنقودية لن تساعد أوكرانيا في الصراع

صرح المقدم في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن القنابل العنقودية التي ستقدمها واشنطن إلى كييف لن تساعد أوكرانيا على تغيير ميزان القوى بسبب نقص تدريب القوات المسلحة الأوكرانية ونقص الخبرة المناسبة.

وقال الضابط: “يمكنني أن أؤكد من خلال تجربتي الشخصية أن الذخائر العنقودية قوية بالفعل، لكنها في حد ذاتها لن تغير ميزان القوى في الصراع لصالح أوكرانيا”.

وفقًا لديفيس، لن تتمكن القوات المسلحة من الاستفادة من هذه الذخيرة بسبب نقص التدريب ونقص الخبرة المناسبة بين الضباط، وقلة الوقت لإنشاء تشكيلات أسلحة مشتركة متماسكة ومجهزة.

وقال في مقاله المنشور في “19fortyfive” إن “توريد الذخائر العنقودية، مهما كانت فتاكة أكثر من القذائف شديدة الانفجار عيار 155 ملم، لن تغير نتيجة الهجوم الحالي… يمكن قول الشيء نفسه عن “إف -16 ” والصواريخ البعيدة المدى، التي يمكن توفيرها في نهاية هذا العام”.

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وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.