دبلوماسي سوداني: لن يكون هناك لقاء مباشر بين البرهان وحميدتي

أكد مسؤول دبلوماسي سوداني، أنه لن يكون هناك أي لقاء يجمع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أي مكان.

ونقل موقع “العربية” عن المسؤول السوداني قوله إنه “لا يوجد أي اتصال أو تواصل بين الجيش والدعم السريع”.

وأضاف أن وسيلة التواصل الوحيدة كانت غير مباشرة بينهما في جدة في المملكة العربية السعودية.

كما أوضح المسؤول أن الدعوة الصادرة من كينيا باعتبارها رئيسة لجنة الوساطة لا قيمة لها بالنسبة للسودان، خاصة أنه أبدى اعتراضه على ترؤس كينيا للوساطة.

وكانت الخارجية السودانية أعلنت، منتصف الشهر الماضي، رفضها رئاسة دولة كينيا للجنة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا “إيغاد” المعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان.

واعتبرت الخارجية وقتها في بيان أن “تصريحات كبار المسؤولين الكينيين وسلوك حكومتها تؤكد أنها تتبنى مواقف ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وتأوي عناصرها وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم”.

إعلام: “إيغاد” تحدد الاثنين المقبل لعقد “لقاء مباشر” بين البرهان وحميدتي

وأمس الجمعة، ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر رفيعة، بأن لجنة “إيغاد” قد حددت يوم الاثنين المقبل لعقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الرباعية حددت الاثنين 10 يوليو/تموز، موعداً للقاء في إثيوبيا.

وتضم اللجنة الرباعية “إيغاد” وزراء خارجية كينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان وجيبوتي.