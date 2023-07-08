الدعم السريع: الجيش السوداني لا يريد حلولا والعمل جار على تثبيت وقف النار

اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بالتهرب من أي طروحات تؤدي إلى حلول، مؤكدة أن العمل جار على “تثبيت وقف النار” في السودان.

وقال المستشار السياسي لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حمدتي)، يوسف عزت، في تصريحات مع قناة “العربية”، إن “جهود الوساطة الأمريكية السعودية ما زالت قائمة”، مشددا على أن “موقفهم إيجابي إزاء المبادرات العربية والإقليمية المطروحة”.

وكان مسؤول دبلوماسي سوداني قال إنه لن يكون هناك أي لقاء يجمع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أي مكان.

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ونقل موقع “العربية” عن المسؤول السوداني قوله إنه “لا يوجد أي اتصال أو تواصل بين الجيش والدعم السريع”، مضيفا أن وسيلة التواصل الوحيدة كانت غير مباشرة بينهما في جدة في المملكة العربية السعودية.

كما أوضح المسؤول أن الدعوة الصادرة من كينيا باعتبارها رئيسة لجنة الوساطة لا قيمة لها بالنسبة للسودان، خاصة أنه أبدى اعتراضه على ترؤس كينيا للوساطة.

وأعلنت الخارجية السودانية، منتصف الشهر الماضي، رفضها رئاسة دولة كينيا للجنة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا “إيغاد” المعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان.

واعتبرت الخارجية وقتها في بيان أن “تصريحات كبار المسؤولين الكينيين وسلوك حكومتها تؤكد أنها تتبنى مواقف ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وتأوي عناصرها وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم”.

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وأمس الجمعة، ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر رفيعة، بأن لجنة “إيغاد” قد حددت يوم الاثنين المقبل لعقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتضم اللجنة الرباعية “إيغاد” وزراء خارجية كينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان وجيبوتي.